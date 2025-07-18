Си Цзинь Пин и Путин могут действовать согласованно в глобальном конфликте против НАТО / © ТСН.ua

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Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич считает, что на подготовку к глобальному военному конфликту с Китаем и Россией осталось всего 18 месяцев. В немецких правительственных кругах тоже предполагают, что российская агрессия в отношении одной из небольших стран НАТО может произойти уже в 2027 году.

Об этом пишет военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Генерал Гринкевич заявил, что на страны НАТО надвигается двойной удар со стороны Китая и России, поскольку решение китайского лидера Си Цзиньпина осуществить вторжение на Тайвань будет согласовано с президентом России Владимиром Путиным.

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По его словам, это откроет возможность глобального конфликта.

«Для меня это означает, что оба события [вторжение на Тайвань и агрессия против какой-то из стран НАТО в Европе] могут произойти одновременно», — сказал американский генерал.

При этом он добавил, что 2027 год «потенциально может стать годом кризиса».

На встрече военных и оборонных лидеров главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе отметил, что нынешняя ситуация оставляет союзникам мало времени на подготовку.

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«Нам понадобится каждая единица оборудования, каждый элемент техники и каждый боеприпас, который мы можем получить, чтобы быть готовыми», — сказал Гринкевич.

Обозреватель Bild отметил, что опасения относительно неизбежного нападения России на небольшое государство НАТО также распространены в немецких правительственных кругах.

Причина заключается в том, что Россия внимательно следит за тем, что Германия и другие европейские государства не будут серьезно готовы к обороне к 2029 году — факт, который также был публично сообщен.

Соответственно, даже члены правительства, по информации Bild, ожидают российской военной провокации уже в 2027 году.

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Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте описал похожий сценарий вероятного глобального конфликта. По его словам, перед вторжением на самоуправляемый остров Тайвань китайский лидер Си Цзиньпин обратится к президенту РФ Владимиру Путину с предложением атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь Альянс от событий в Тихоокеанском регионе.