Китай взял на прицел немецкие самолеты: Берлин отреагировал

Флаг Германии. / © УНІАН

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Министерство иностранных дел Германии вызвало китайского посла в Берлине после того, как китайские военные, по информации ведомства, привели лазер на немецкий самолет, участвующий в операции ЕС Aspides в Красном море. Самолет входит в миссию по охране гражданского судоходства в регионе.

Об этом пишет The Guardian.

"Угроза немецкому персоналу и срыв операции абсолютно неприемлемы", - говорится в заявлении МИД, обнародованном в соцсети X.

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Посольство Китая, немецкий МИД и руководство операции Aspides не предоставили публичных комментариев по поводу инцидента.

Операция Aspides была создана Европейским Союзом для защиты коммерческого флота в Красном море, где после начала войны Израиля против ХАМАС в октябре 2023 г. возросла активность боевиков-хуситов. Эти атаки по заявлениям группировки являются проявлением поддержки палестинцев и часто направлены на корабли, связанные с Израилем или западными странами.

Германия присоединилась к операции в феврале 2024 года. Согласно парламентскому мандату, численность военного контингента ФРГ в рамках миссии не может превышать 700 человек.

На фоне напряжения в регионе страны ЕС все чаще выражают обеспокоенность ростом влияния Китая, в частности в морских транспортных коридорах, имеющих критическое значение для международной торговли.

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Ранее сообщалось, что Китай взял на вооружение первый в мире двухместный истребитель 5-го поколения.