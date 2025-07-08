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Китай взял на прицел немецкие самолеты: Берлин отреагировал
Германия вызвала китайского посла из-за инцидента с лазером, направленным на немецкий самолет во время миссии ЕС в Красном море.
Министерство иностранных дел Германии вызвало китайского посла в Берлине после того, как китайские военные, по информации ведомства, привели лазер на немецкий самолет, участвующий в операции ЕС Aspides в Красном море. Самолет входит в миссию по охране гражданского судоходства в регионе.
Об этом пишет The Guardian.
"Угроза немецкому персоналу и срыв операции абсолютно неприемлемы", - говорится в заявлении МИД, обнародованном в соцсети X.
Посольство Китая, немецкий МИД и руководство операции Aspides не предоставили публичных комментариев по поводу инцидента.
Операция Aspides была создана Европейским Союзом для защиты коммерческого флота в Красном море, где после начала войны Израиля против ХАМАС в октябре 2023 г. возросла активность боевиков-хуситов. Эти атаки по заявлениям группировки являются проявлением поддержки палестинцев и часто направлены на корабли, связанные с Израилем или западными странами.
Германия присоединилась к операции в феврале 2024 года. Согласно парламентскому мандату, численность военного контингента ФРГ в рамках миссии не может превышать 700 человек.
На фоне напряжения в регионе страны ЕС все чаще выражают обеспокоенность ростом влияния Китая, в частности в морских транспортных коридорах, имеющих критическое значение для международной торговли.
Ранее сообщалось, что Китай взял на вооружение первый в мире двухместный истребитель 5-го поколения.