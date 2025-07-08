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Почему Германия оттягивает передачу Taurus Украине: подробности
Военная поддержка Украины со стороны Германии достигла €9 миллиардов. Будет ли среди помощи Taurus?
Германия сохраняет полную секретность передачи Украины ракет большой дальности Taurus. Однако, по словам аналитиков, это не означает, что тема закрыта — напротив, под ковром дипломатии может созревать важное решение.
Об этом заявил политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в комментарии 24 Канала.
По его словам, Бундесвер засекретил не только позиции по поводу будущих поставок оружия, но и, вероятно, само решение о передаче ракет.
Это может быть сигналом, что тема Taurus не исчезла. Просто ее реализация станет непубличной, чтобы эффект был неожиданным для России», — отметил Чаленко.
В частности, эксперт добавил, что Франция демонстрирует подобную позицию — вероятно, большинство стран НАТО также будут придерживаться стратегии молчаливой передачи мощного оружия.
В 2024 году финансирование немецкой военной помощи Украине выросло с €4 до €9 миллиардов. Часть этих средств направили напрямую в украинский ВПК — в частности, на разработку отечественных ракет, способных преодолевать до 800 км. Это, по словам Чаленко, подкрепляет стратегическую автономность Украины.
В настоящее время украинские разработчики имеют вооружение ракеты «Сапсан», которые могут нести боевую часть весом до 480 кг и имеют дальность 480 км.
Хотя количество ракет Taurus, которые Украина может получить, вероятно, будет незначительной, их появление станет важным политическим сигналом. Taurus — это высокоточные крылатые ракеты, подобные Storm Shadow и SCALP, уже применяемые ВСУ.
«Даже несколько десятков Taurus — это стратегический прорыв. Главное — не огласка, а эффект», — подчеркнул аналитик.
В Бундесвере также ведутся переговоры со Швецией по использованию истребителей Gripen и адаптации наземных платформ для запуска Taurus.
Пока же в публичном пространстве — молчание. Но за кулисами продолжается активная работа, которая может завершиться громким и точным «выстрелом» по врагу, когда он меньше всего этого ожидает.
Напомним, немецкое правительство сейчас «лихорадочно» работает над поиском экстренного решения, которое позволит предоставить Украине новые системы ПВО и достаточное количество ракет.
Как сообщили источники журналистов из правительственных кругов, Берлин ожидает согласия от министра обороны США Пита Гегсета относительно двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые Германия готова профинансировать для Украины. Запрос был направлен в Пентагон несколько недель назад, после того, как Киев безуспешно пытался самостоятельно приобрести системы Patriot в Соединенных Штатах.