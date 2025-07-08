Чому Німеччина відтягує передавання Taurus Україні: подробиці

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Німеччина зберігає повну секретність щодо передачі Україні ракет великої дальності Taurus. Однак, за словами аналітиків, це не означає, що тему закрито — навпаки, під килимом дипломатії може дозрівати важливе рішення.

Про це заявив політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив у коментарі 24 Каналу.

За його словами, Бундесвер засекретив не лише позиції щодо майбутніх поставок зброї, а й, імовірно, саме рішення про передавання ракет.

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«Це може бути сигналом, що тема Taurus не зникла. Просто її реалізація стане непублічною, щоб ефект був несподіваним для Росії», — зазначив Чаленко.

Зокрема, експерт додав, що Франція демонструє подібну позицію — імовірно, більшість країн НАТО також дотримуватимуться стратегії «мовчазного» передавання потужної зброї.

2024 року фінансування німецької військової допомоги Україні зросло з €4 до €9 мільярдів. Частину цих коштів направили напряму до українського ВПК — зокрема, на розробку вітчизняних ракет, здатних долати до 800 км. Це, за словами Чаленка, підкріплює стратегічну автономність України.

Наразі українські розробники мають на озброєнні ракети «Сапсан», що можуть нести бойову частину вагою до 480 кг і мають дальність 480 км.

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Хоч кількість ракет Taurus, які Україна може отримати, ймовірно, буде незначною — їхня поява стане важливим політичним сигналом. Taurus — це високоточні крилаті ракети, подібні до Storm Shadow та SCALP, які вже застосовуються ЗСУ.

«Навіть кілька десятків Taurus — це стратегічний прорив. Головне — не розголос, а ефект», — підкреслив аналітик.

У Бундесвері також тривають переговори з Швецією щодо використання винищувачів Gripen та адаптації наземних платформ для запуску Taurus.

Поки ж у публічному просторі — мовчанка. Але за лаштунками триває активна робота, яка може завершитися гучним і точним «пострілом» по ворогу, коли він найменше цього очікуватиме.

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Нагадаємо, німецький уряд зараз «лихоманково» працює над пошуком екстреного рішення, яке дозволить надати Україні нові системи ППО та достатню кількість ракет.

Як повідомили джерела журналістів з урядових кіл, Берлін чекає на згоду від міністра оборони США Піта Гегсета щодо двох зенітно-ракетних комплексів Patriot, які Німеччина готова профінансувати для України. Запит було направлено до Пентагону кілька тижнів тому, після того, як Київ безуспішно намагався самостійно придбати системи Patriot у Сполучених Штатах.