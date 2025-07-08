У Швеції православну церкву підозрюють у шпигунстві на користь Росії

У Швеції православну церкву підозрюють у шпигунстві. / © Фото з відкритих джерел

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Шведські спецслужби підозрюють, що православна церква Казанської ікони Божої Матері у місті Вестерос може використовуватися як база для російського шпигунства. Будівля розташована поруч із стратегічно важливим аеропортом і викликає занепокоєння через підозрілу активність.

Як пише France 24, храм з цибулястим куполом і тонованими вікнами, оточений сталевим парканом і камерами спостереження, виглядає “замкнутим” і не має ознак активного церковного життя, крім кількох щотижневих служб. Місцеві мешканці зазначають, що церква веде себе непривітно й не бере участі в житті громади.

Politico повідомляє, що через розташування поблизу аеропорту, водоочисних споруд, енергетичних підприємств і автомагістралі до Норвегії об’єкт викликає особливу увагу. Деякі дослідники, зокрема Маркус Йоранссон з Шведського університету оборони, вважають, що церква може вести спостереження під час військових навчань.

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На запити журналістів ні представники храму, ні посольство РФ у Стокгольмі не надали коментарів.

Підозри щодо використання Російської православної церкви як інструменту впливу Кремля лунають не вперше. 2022 року українські спецслужби провели обшуки в Києво-Печерській лаврі через можливу шпигунську діяльність. Наступного року Болгарія вислала трьох священників, пов’язаних із РПЦ, а у квітні 2025-го Чехія заявила про викриття агентурної мережі, яка діяла під прикриттям церкви.

Усе більше європейських країн розглядають структури РПЦ за кордоном не як релігійні, а як політичні інструменти впливу Москви. За словами аналітиків, російський уряд активно використовує церковні організації для проведення операцій “м’якої сили” та збору інформації.

Нагадаємо, церкву у Вестеросі збудували на початку 2020-х років, хоча дозвіл на її спорудження було видано ще 2017-го. Під час будівництва допустили відхилення від затверджених параметрів: зокрема, висота шпиля склала 22 метри замість дозволених 10. Об’єкт також розташований лише за 300 метрів від летовища — третьої за довжиною злітно-посадкової смуги в країні — та неподалік від стратегічної автомагістралі E18.

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