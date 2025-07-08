Китай взяв на приціл німецькі літаки: Берлін відреагував

Прапор Німеччини. / © УНІАН

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Міністерство закордонних справ Німеччини викликало китайського посла в Берліні після того, як китайські військові, за інформацією відомства, навели лазер на німецький літак, який бере участь в операції ЄС Aspides у Червоному морі. Літак належить до місії з охорони цивільного судноплавства в регіоні.

Про це пише The Guardian.

“Загроза німецькому персоналу та зрив операції абсолютно неприйнятні”, — йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій у соцмережі X.

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Наразі посольство Китаю, німецьке МЗС і керівництво операції Aspides не надали публічних коментарів щодо інциденту.

Операцію Aspides було створено Європейським Союзом для захисту комерційного флоту в Червоному морі, де після початку війни Ізраїлю проти ХАМАС у жовтні 2023 року зросла активність бойовиків-хуситів. Ці атаки, за заявами угруповання, є проявом підтримки палестинців і часто спрямовані на кораблі, пов’язані з Ізраїлем або західними країнами.

Німеччина долучилася до операції у лютому 2024 року. Згідно з парламентським мандатом, чисельність військового контингенту ФРН у межах місії не може перевищувати 700 осіб.

На тлі напруження в регіоні країни ЄС дедалі частіше висловлюють занепокоєння щодо зростання впливу Китаю, зокрема в морських транспортних коридорах, які мають критичне значення для міжнародної торгівлі.

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Раніше повідомлялось, що Китай взяв на озброєння перший у світі двомісний винищувач 5-го покоління.