- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 382
- Час на прочитання
- 1 хв
Китай взяв на приціл німецькі літаки: Берлін відреагував
Німеччина викликала китайського посла через інцидент із лазером, спрямованим на німецький літак під час місії ЄС у Червоному морі.
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало китайського посла в Берліні після того, як китайські військові, за інформацією відомства, навели лазер на німецький літак, який бере участь в операції ЄС Aspides у Червоному морі. Літак належить до місії з охорони цивільного судноплавства в регіоні.
Про це пише The Guardian.
“Загроза німецькому персоналу та зрив операції абсолютно неприйнятні”, — йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій у соцмережі X.
Наразі посольство Китаю, німецьке МЗС і керівництво операції Aspides не надали публічних коментарів щодо інциденту.
Операцію Aspides було створено Європейським Союзом для захисту комерційного флоту в Червоному морі, де після початку війни Ізраїлю проти ХАМАС у жовтні 2023 року зросла активність бойовиків-хуситів. Ці атаки, за заявами угруповання, є проявом підтримки палестинців і часто спрямовані на кораблі, пов’язані з Ізраїлем або західними країнами.
Німеччина долучилася до операції у лютому 2024 року. Згідно з парламентським мандатом, чисельність військового контингенту ФРН у межах місії не може перевищувати 700 осіб.
На тлі напруження в регіоні країни ЄС дедалі частіше висловлюють занепокоєння щодо зростання впливу Китаю, зокрема в морських транспортних коридорах, які мають критичне значення для міжнародної торгівлі.
Раніше повідомлялось, що Китай взяв на озброєння перший у світі двомісний винищувач 5-го покоління.