Огурцы цветут, но не плодоносят: что делать советуют эксперты

Огурцы, цветут, но не родят

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Каждый огородник стремится собрать богатый урожай огурцов, однако иногда сталкивается с разочарованием — растения пышно цветут, а плоды так и не появляются или их очень мало. Это распространенная ситуация, которая имеет свое объяснение, особенно если вы выращиваете сортовые, пчелоопыляемые огурцы. О биологических особенностях оигрков и что делать, чтобы увеличить их урожайность, рассказали опытные огородники.

Мужские и женские цветки на огурцах: ключ к пониманию урожая

Основная причина отсутствия урожая при активном цветении кроется в наличии мужских цветков, не образующих плодов. В сортовых, пчелоопыляемых огурцах именно на главном, центральном стебле преимущественно закладываются такие мужские цветки, которые еще называют «пустоцветами». Их задача — производить пыльцу. Мужской цветок легко распознается — под ним отсутствует маленький огурчик, в отличие от женского цветка, под которым уже видна миниатюрная завязь.

Несмотря на то, что мужские цветки сами по себе не дают урожая, они абсолютно необходимы. Их пыльца жизненно важна для опыления женских цветков, без которой завязь не сможет развиться в полноценный плод.

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Простая операция для стимуляции урожая: прищипывание верхушки

Для того чтобы перенаправить энергию растения на формирование женских цветков и, соответственно, плодов, необходимо провести несложную, но очень эффективную операцию. Когда центральный стебель огурца достигнет длины примерно одного метра или чуть больше, нужно аккуратно оторвать или прищипнуть его верхушку.

Это действие не повредит растению, напротив, оно остановит вертикальный рост центрального стебля и спровоцирует активное развитие боковых побегов, называемых пасынками. Важно, что именно на этих пасынках, в каждом междоузлии, будут образовываться преимущественно женские цветки с маленькими огурчиками. Соответственно, именно на пасынках и будет формироваться ваш будущий урожай.

Таким образом, центральный ствол с мужскими цветками остается для обеспечения достаточного количества пыльцы, необходимого для опыления женских цветков, активно образующихся на новых пасынках.

Выполнение этой операции на ваших огурцах позволит быстро нарастить завязь и обеспечить гораздо больший и качественный урожай.

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