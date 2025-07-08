Огірки цвітуть, але не родять: що робити радять експерти

Огірки, цвітуть, але не родять

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Кожен городник прагне зібрати багатий урожай огірків, проте іноді стикається з розчаруванням — рослини пишно цвітуть, а плоди так і не з’являються, або їх дуже мало. Це поширена ситуація, яка має своє пояснення, особливо якщо ви вирощуєте сортові, бджолозапильні огірки. Про біологічні особливості оігрків та що робити, щоб збільшити їх врожайність, розповіли досвідчені городники.

Чоловічі та жіночі квітки на огірках: ключ до розуміння

Основна причина відсутності врожаю при активному цвітінні криється в наявності чоловічих квіток, які не утворюють плодів. У сортових, бджолозапильних огірків саме на головному, центральному стеблі переважно закладаються такі чоловічі квітки, які ще називають «пустоцвітами». Їхнє завдання — виробляти пилок. Чоловіча квітка легко розпізнається — під нею відсутній маленький огірочок, на відміну від жіночої квітки, під якою вже видно мініатюрну зав’язь.

Незважаючи на те, що чоловічі квітки самі по собі не дають урожаю, вони є абсолютно необхідними. Їхній пилок життєво важливий для запилення жіночих квіток, без якого зав’язь не зможе розвинутися у повноцінний плід.

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Проста операція для стимуляції врожаю: прищипування верхівки

Для того, щоб перенаправити енергію рослини на формування жіночих квіток і, відповідно, плодів, необхідно провести нескладну, але дуже ефективну операцію. Коли центральне стебло огірка досягне довжини приблизно одного метра або трохи більше, потрібно акуратно відірвати або прищипнути його верхівку.

Ця дія не зашкодить рослині, навпаки, вона зупинить вертикальне зростання центрального стебла і спровокує активний розвиток бічних пагонів, які називаються пасинками. Важливо, що саме на цих пасинках, у кожному міжвузлі, будуть утворюватися переважно жіночі квітки з маленькими огірочками. Відповідно, саме на пасинках і формуватиметься ваш майбутній урожай.

Таким чином, центральний стовбур з чоловічими квітками залишається для забезпечення достатньої кількості пилку, необхідного для запилення жіночих квіток, що будуть активно утворюватися на нових пасинках.

Виконання цієї операції на ваших огірках дозволить швидко наростити зав’язь та забезпечити значно більший і якісніший урожай.

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