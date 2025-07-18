Британці розробили "монстра" на колесах: що про нього відомо

Електросамокат / © Daily Mail

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У Великобританії представили електросамокат нового покоління Turbo, який може розігнатися до шалених 100 миль на годину (160 км/год). І хоч це транспорт майбутнього, викликів у нього не менше, ніж амбіцій.

Про це пише Daily mail.

Його вже охрестили «монстром» — як через характеристики, так і через суперечливу реакцію суспільства. Електросамокат Turbo створила британська компанія Bo, яка витратила 18 місяців на розробку транспортного засобу. Новинка оснащена двомоторною силовою установкою потужністю 24 000 Вт та акумулятором ємністю 1800 Вт·год — цього вистачить, аби зарядити 1500 iPhone одночасно або подолати до 150 миль без підзарядки.

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Максимальна протестована швидкість — 135 км/год (85 миль/год). Але компанія не зупиняється: новою метою є рекорд у понад 160 км/год, який мають зафіксувати представники Книги рекордів Гіннесса.

«Turbo — це не просто електросамокат. Це частина нашої місії з виведення цих футуристичних електромобілів на новий рівень. Ми зрозуміли, що створили монстра», — сказав CEO компанії Bo Оскар Морган.

Перші тестові заїзди проходили на легендарному треку в Гудвуді. За кермом був професійний гонщик Тре Уайт. Електроскутер продемонстрував вражаючу керованість та стабільність на високих швидкостях, що для такого транспорту — рідкість.

Однак «Turbo» навряд чи стане масовим. Базова ціна — $29 500 (21 950 фунтів стерлінгів). Крім того, купити його зможуть лише обрані: охочі мають пройти попередній відбір, заповнивши анкету зі своїм досвідом водіння на сайті виробника.

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Презентація «монстра» збіглася з кампанією Crimestoppers проти незаконного використання електросамокатів, мопедів та електровелосипедів. Британське суспільство дедалі частіше скаржиться на агресивну поведінку водіїв мікротранспорту у міських районах.

«Ми почули від багатьох людей, що вони відчувають страх і загрозу через зростання нелегальних поїздок», — зазначила Анджела Паркер, менеджер Crimestoppers. За її словами, це не лише питання безпеки, а й шкоди для навколишнього середовища.

Відтак, постає парадокс: поки одні створюють технічні шедеври на колесах, інші — борються з їхніми наслідками на вулицях. Уряд Великобританії вже обговорює посилення правил для мікромобільності, включно з переглядом дозволених швидкостей. А поки Turbo готується до світового рекорду — громадськість готується до нової хвилі дискусій.

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