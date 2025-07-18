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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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В Україні піднімають біло-чорні прапори: що це означає

В Україні піднімають біло-чорні стяги, які мають нагадувати про зниклих безвісти на війні.

Автор публікації
Неллі Ковальська
В Україні піднімають біло-чорні прапори: що це означає

Прапори / © ТСН

Біло-чорний стяг підняли сьогодні над головпоштамтом у Києві. Прапор Надії, який нагадуватиме про зниклих безвісти та полонених українців — символ, запроваджений ще у травні. Він уже майорить на вокзалах та адміністраціях більшості великих українських міст. На Майдані його презентували після хвилини мовчання.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Прапори Надії вже піднято над вокзалами та адміністраціями більшості українських міст. Сьогодні біло-чорний прапор замайорів і над столичним Майданом Незалежності.

Очільник “Укрпошти” Ігор Смілянський каже — під час хвилини мовчання думав не лише про тих, хто віддав за Україну життя, а й про живих, але позбавлених волі. Понад десяток працівників “Укрпошти” — зниклі безвісти або полонені.

Автор ідеї символу, який нагадуватиме про зниклих і полонених, Сергій Волинський каже — не очікував, що прапор надії аж так піде в народ. Каже, нині вже важко навіть порахувати всі міста, де піднято біло-чорні прапори.

Цього тижня до ініціативи доєднався “1+1”. Прапор Надії над офісом телеканалу підняли просто у прямому ефірі.

Для журналістів це й особиста історія: ми чекаємо з полону на нашого колегу, журналіста “Уніан” Дмитра Хилюка, якого четвертий рік росіяни незаконно утримують у в’язниці.

Кольори цього прапору мають свою символіку: чорний символізує ті страждання, які проходять люди в полоні, він символізує закатованих, що ми пам’ятаємо кожного, хто поклав своє життя, і білий — символ надії, символ того, що кожен повернеться, ми знайдемо тих, хто зник безвісти, полонені будуть вдома.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 новини 18 липня. "Північний потік" – ВСЕ? І куди подівся УМЄРОВ?!

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Дата публікації
Кількість переглядів
1130
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