В Украине поднимают бело-черные флаги: что это значит

Флаги / © ТСН

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Бело-черный флаг подняли сегодня над главпочтамтом в Киеве. Флаг Надежды, который будет напоминать о пропавших без вести и пленных украинцах — символ, введенный еще в мае. Он развевается уже на вокзалах и администрациях большинства крупных украинских городов. На Майдане его презентовали — после минуты молчания.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

Флаги Надежды подняты уже над вокзалами и администрациями большинства украинских городов. Сегодня черно-белый флаг взвился и над столичным Майданом Независимости.

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Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский говорит — во время минуты молчания думал не только о тех, кто отдал за Украину жизнь, но и о — живых, но лишенных свободы. Более десятка работников Укрпочты — пропавшие без вести или пленные.

Автор идеи символа, который будет напоминать о пропавших и пленных, Сергей Волынский говорит — не ожидал, что флаг надежды — так пойдет в народ. Говорит, сейчас уже трудно даже сосчитать все города, где подняты бело-черные флаги.

На этой неделе к инициативе присоединился 1+1. Флаг Надежды над офисом телеканала подняли прямо в прямом эфире.

Для журналистов это — и личная история: мы ждем из плена нашего коллегу, журналиста Униан Дмитрия Хилюка, которого четвертый год незаконно удерживают в тюрьме россияне.

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Цвета этого флага имеют свою символику: черный символизирует те страдания, которые проходит люди в плену, он символизирует замученных, что мы помним каждого, кто положил свою жизнь, и белый — это символ надежды, символ того, что каждый вернется, мы найдем тех, кто пропал без вести, пленные будут дома.

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