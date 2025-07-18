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Россияне пытаются окружить Волчанск - спикер ВСУ
Осуществить свои намерения россиянам пока не удается.
Российская оккупационная армия пытается взять в кольцо город Волчанск на Харьковщине.
Об этом сообщил в комментарии телеканалу «Мы Украина» начальник пресс-службы бригады «Форпост» подполковник Роман Коссе.
По его словам, оккупанты атакуют как сам город Волчанск, так и его окрестности.
«Пытаются захватить и взять его в кольцо, продвинуться как можно дальше в окрестностях Волчанска», — сказал Коссе, вспомнив так называемые Волчанские хутора и населенный пункт Тихое.
По словам Романа Коссе, осуществить свои намерения россиянам пока не удается.
Напомним, ранее аналитики Deep State сообщили о продвижении российских войск на Харьковщине.
Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что село Меловое на Харьковщине превратилось в «серую зону». Там больше нет мирных жителей, а остались только руины.