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- Украина
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Враг атаковал Винницу: четверо пострадавших
Россияне продолжают атаковать мирные украинские города ночью.
В результате вражеской атаки в городе Винница попадание в объекты гражданской инфраструктуры .
Об этом сообщила первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.
На месте происшествия работают все профильные службы.
В настоящее время есть информация о 4 пострадавших.
Напомним, что в Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город.
Россияне атаковали Харьков "Шахедами".