ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
540
Время на прочтение
1 мин

Враг атаковал Винницу: четверо пострадавших

Россияне продолжают атаковать мирные украинские города ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

В результате вражеской атаки в городе Винница попадание в объекты гражданской инфраструктуры .

Об этом сообщила первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.

На месте происшествия работают все профильные службы.

В настоящее время есть информация о 4 пострадавших.

Напомним, что в Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город.

Россияне атаковали Харьков "Шахедами".

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
540
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie