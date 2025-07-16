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Астрологический прогноз на 16 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда особенно хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно потратить его на учебу.
Символ дня: Манускрипт.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: крестец, копчик.
Болезни дня: болезни, начавшиеся или проявившиеся сегодня, развиваются быстро и – в случае легкомысленного к ним отношения – могут перейти в хроническую стадию.
Питание дня: необходимо отказаться от вредных продуктов – жирного, жареного и копченого, а мясо нужно заменить овощами и фруктами.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно изучать духовные и эзотерические труды – в них удастся найти что-то новое для себя.
Сны дня: сны нынешней ночи нельзя игнорировать – они несут человеку новые знания о нем и его жизни.
Табу дня: нельзя раскрывать чужие тайны и секреты.
Цитата дня: «Если главная цель в жизни – не количество прожитых лет, а честь и достоинство, то какая разница, когда умирать?» (Джордж Оруэлл).
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