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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
12
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 16 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Манускрипт

Манускрипт / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда особенно хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно потратить его на учебу.

Символ дня: Манускрипт.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: крестец, копчик.

Болезни дня: болезни, начавшиеся или проявившиеся сегодня, развиваются быстро и – в случае легкомысленного к ним отношения – могут перейти в хроническую стадию.

Питание дня: необходимо отказаться от вредных продуктов – жирного, жареного и копченого, а мясо нужно заменить овощами и фруктами.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно изучать духовные и эзотерические труды – в них удастся найти что-то новое для себя.

Сны дня: сны нынешней ночи нельзя игнорировать – они несут человеку новые знания о нем и его жизни.

Табу дня: нельзя раскрывать чужие тайны и секреты.

Цитата дня: «Если главная цель в жизни – не количество прожитых лет, а честь и достоинство, то какая разница, когда умирать?» (Джордж Оруэлл).

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Дата публикации
Количество просмотров
12
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