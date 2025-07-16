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Ворог атакував Вінницю: четверо постраждалих
Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста вночі.
Внаслідок ворожої атаки у місті Вінниця є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.
На місці події працюють всі профільні служби.
На даний час є інформація про 4 постраждалих.
Нагадаємо, що у Харкові зростає кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто.
Росіяни атакували Харків “Шахедами”.