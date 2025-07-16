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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
634
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Ворог атакував Вінницю: четверо постраждалих

Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ТСН.ua

Внаслідок ворожої атаки у місті Вінниця є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.

На місці події працюють всі профільні служби.

На даний час є інформація про 4 постраждалих.

Нагадаємо, що у Харкові зростає кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто.

Росіяни атакували Харків “Шахедами”.

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