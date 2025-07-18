Війна Росії проти України / © ТСН

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Російська окупаційна армія намагається взяти в кільце місто Вовчанськ на Харківщині.

Про це повідомив у коментарі телеканалу «Ми Україна» начальник пресслужби бригади «Форпост» підполковник Роман Коссе.

За його словами, окупанти атакують як саме місто Вовчанськ, так і його околиці.

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«Намагаються захопити і взяти його в кільце, просунутися якомога далі на околицях Вовчанська», — сказав Коссе, згадавши так звані Вовчанські хутори та населений пункт Тихе.

За словами Романа Коссе, здійснити свої наміри росіянам наразі не вдається.

Нагадаємо, раніше аналітики Deep State повідомили про просування російських військ на Харківщині.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що село Мілове на Харківщині перетворилося на «сіру зону». Там більше немає мирних жителів, а залишилися лише руїни.

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