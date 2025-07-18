WhatsApp можуть заборонити в Росії: в чому причина

WhatsApp / © Reuters

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У Росії готуються обмежити ще один популярний месенджер — WhatsApp. У Кремлі заявляють, що сервіс може опинитися під забороною вже до 1 вересня.

Про це пише Engadget.

Причина — він належить американській компанії Meta, яка давно визнана в Росії «екстремістською організацією».

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Про це заявив заступник голови ІТ-комітету Держдуми Антон Горелкін, повідомляє Reuters. За його словами, WhatsApp, ймовірно, внесуть до списку обмеженого програмного забезпечення. Нині готується відповідна директива, яка передбачає заборону на сервіси із «недружніх країн», що ввели санкції проти РФ.

«WhatsApp має бути готовий припинити роботу на території Росії», — заявив Горелкін, натякаючи, що сервіс добровільно піде з країни до того, як його змусять.

Meta — компанія, якій належать WhatsApp, Facebook та Instagram — була офіційно заборонена в Росії ще у 2022 році. Цього літа Путін підписав новий закон про створення державного месенджера, який інтегрується з урядовими послугами.

Кремль просуває ідею цифрового суверенітету: заміна західних платформ на російські, контроль над інформаційними потоками, а також тиск на глобальні ІТ-компанії, які не бажають працювати за умовами Кремля.

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Нагадаємо, TikTok фактично контролюється урядом КНР через держспівпрацю зі спецслужбами. У цьому контексті Китай є союзником Росії, тож московська пропаганда має там вільний простір.

Китайська платформа жорстко блокує будь-який антикитайський контент.

Водночас, за словами Корсуна, росіяни використовують TikTok і Telegram як ефективні канали для інформаційних кампаній, які підтримуються Китаєм.

Платформа дозволяє РФ створювати канали, купувати рекламу і поширювати пропаганду завдяки стратегічному союзу між Москвою і Пекіном.

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