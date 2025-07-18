WhatsApp могут запретить в России: в чем причина

WhatsApp / © Reuters

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В России готовятся ограничить еще один популярный мессенджер — WhatsApp. В Кремле заявляют, что сервис может оказаться под запретом уже к 1 сентября.

Об этом пишет Engadget.

Причина — он принадлежит американской компании Meta, давно признанной в России «экстремистской организацией».

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Об этом заявил заместитель главы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, сообщает Reuters. По его словам, WhatsApp, вероятно, будет внесен в список ограниченного программного обеспечения. В настоящее время готовится соответствующая директива, предусматривающая запрет на сервисы из недружественных стран, введших санкции против РФ.

«WhatsApp должен быть готов прекратить работу на территории России», — заявил Горелкин, намекая, что сервис добровольно уйдет из страны до того, как его заставят.

Meta — компания, которой принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram — была официально запрещена в России еще в 2022 году. Этим летом Путин подписал новый закон о создании государственного мессенджера, интегрируемого с правительственными услугами.

Кремль продвигает идею цифрового суверенитета: замена западных платформ на российские, контроль над информационными потоками, а также давление на глобальные ИТ-компании, не желающие работать по условиям Кремля.

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Напомним, TikTok фактически контролируется правительством КНР через госсотрудничество со спецслужбами. В этом контексте Китай является союзником России, поэтому у московской пропаганды есть свободное пространство.

Китайская платформа жестко блокирует любой антикитайский контент.

В то же время, по словам Корсуна, россияне используют TikTok и Telegram как эффективные каналы для поддерживаемых Китаем информационных кампаний.

Платформа позволяет РФ создавать каналы, покупать рекламу и распространять пропаганду благодаря стратегическому союзу между Москвой и Пекином.

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