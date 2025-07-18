Ердоган після розмови з Путіним зробив заяву про переговори у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

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У п’ятницю, 18 липня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, обговоривши, зокрема, початок третього раунду російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Про це повідомили в канцелярії турецького президента, опублікувавши заяву в соцмережі Х.

За словами Ердогана, «початок третього раунду переговорів між Росією та Україною має вирішальне значення».

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«Туреччина продовжить проводити переговори у Стамбулі, щойно сторонами будуть визначені відповідні дати», — запевнив він.

Переговори Ердогана та Путіна стосувалися також ситуації в Сирії, де Ізраїль завдає повітряних ударів.

Як повідомили в канцелярії турецького президента, Ердоган наголосив на важливості того, щоб Ізраїль не порушував суверенітет Сирії.

«Президент Ердоган зазначив, що Туреччина прагне забезпечити стабільність і безпеку в Сирії та підтримати країну у якомога швидшому відновленні», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про готовність Москви до третього раунду переговорів з Україною. У Кремлі нібито лише «чекають на пропозиції» від Києва.