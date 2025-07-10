ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
667
Час на прочитання
1 хв

У Ердогана анонсували його «історичну промову»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 12 липня виголосить промову, яку вже називають історичною.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу, 12 липня, виступить з «історичною промовою», темою якої, ймовірно, стане боротьба з тероризмом.

Про це повідомляє Haberler.

За словами речника «Партії справедливості та розвитку» (AK Parti) Омера Челіка, промова буде присвячена процесу створення «Туреччини без тероризму».

«Держава у боротьбі з тероризмом використовувала багато методів. Нині Туреччина перебуває на етапі, коли всі сили безпеки виконують свої обов’язки, але в умовах, що склалися, з’явилася можливість для того, щоб терористична організація склала зброю. Іноземні сили у нашому регіоні використовують терористичні угруповання», — зазначив Челік.

Він наголосив, що процес іде відповідно до чітко визначеного плану.

«Процес відбувається відповідно до нашого плану, і все реалізується впродовж кількох днів», — додав представник правлячої партії.

Офіційного підтвердження теми промови Ердогана поки що немає, однак спостерігачі вважають її важливою подією на тлі нової хвилі безпекових ініціатив Туреччини.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган є лідером «Партії справедливості та розвитку», яка нині має більшість у турецькому парламенті.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Ердоган на зустрічі в Гаазі обговорили шлях до миру в Україні.

Ми раніше інформували, що Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для припинення війни Росії проти України та розвиватиме Стамбульський процес.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie