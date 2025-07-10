У Ердогана анонсували його «історичну промову»

Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу, 12 липня, виступить з «історичною промовою», темою якої, ймовірно, стане боротьба з тероризмом.

Про це повідомляє Haberler.

За словами речника «Партії справедливості та розвитку» (AK Parti) Омера Челіка, промова буде присвячена процесу створення «Туреччини без тероризму».

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«Держава у боротьбі з тероризмом використовувала багато методів. Нині Туреччина перебуває на етапі, коли всі сили безпеки виконують свої обов’язки, але в умовах, що склалися, з’явилася можливість для того, щоб терористична організація склала зброю. Іноземні сили у нашому регіоні використовують терористичні угруповання», — зазначив Челік.

Він наголосив, що процес іде відповідно до чітко визначеного плану.

«Процес відбувається відповідно до нашого плану, і все реалізується впродовж кількох днів», — додав представник правлячої партії.

Офіційного підтвердження теми промови Ердогана поки що немає, однак спостерігачі вважають її важливою подією на тлі нової хвилі безпекових ініціатив Туреччини.

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Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган є лідером «Партії справедливості та розвитку», яка нині має більшість у турецькому парламенті.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Ердоган на зустрічі в Гаазі обговорили шлях до миру в Україні.

Ми раніше інформували, що Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для припинення війни Росії проти України та розвиватиме Стамбульський процес.