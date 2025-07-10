Три знаки, яким сьогодні потрібно визнавати свою провину

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Зміст Лев Діва Козоріг

Сьогодні, 10 липня, визнавати свою провину перед іншими людьми можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них налагодження стосунків виявиться особливо важливим.

Лев

Леви, будучи найзарозумілішим знаком зодіаку, часто ображають людей із оточення чваньковитим ставленням. Бажано піти на примирення першими, сказавши, що не хотіли, щоб ситуація розвивалася саме так, тоді опонент охоче вибачить їм за припущену помилку.

Діва

Діви, незважаючи на зовнішній спокій, енний час тому посварилися з кимось із близьких людей, через що відтоді — винятково з цієї причини — перебувають у стані зневіри. Позбутися його просто: потрібно лише перепросити скривджену людину — і все владнається.

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Козоріг

Козороги — майстри ображати інших людей, до того ж роблять вони це часто без злого наміру — просто так, через поганий настрій. Згодом, заспокоївшись, вони й раді помиритися, але не знають, як це зробити, але сьогодні ті, кого вони зачепили, самі зроблять крок назустріч.

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