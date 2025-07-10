У Эрдогана анонсировали его «историческую речь»

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 12 июля, выступит с «исторической речью», темой которой, вероятно, станет борьба с терроризмом.

Об этом сообщает Haberler.

По словам спикера «Партии справедливости и развития» (AK Parti) Омера Челика, речь будет посвящена процессу создания «Турции без терроризма».

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«Государство в борьбе с терроризмом использовало много методов. Сейчас Турция находится на этапе, когда все силы безопасности выполняют свои обязанности, но в сложившихся условиях появилась возможность для того, чтобы террористическая организация сложила оружие. Иностранные силы в нашем регионе используют террористические группировки», — отметил Челик.

Он подчеркнул, что процесс идет в соответствии с четко определенным планом.

«Процесс происходит в соответствии с нашим планом, и все реализуется несколько дней», — добавил представитель правящей партии.

Официального подтверждения темы речи Эрдогана пока нет, однако наблюдатели считают ее важным событием на фоне новой волны инициатив безопасности Турции.

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Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган является лидером «Партии справедливости и развития», ныне имеющей большинство в турецком парламенте.

Ранее сообщалось, что Трамп и Эрдоган на встрече в Гааге обсудили путь к миру в Украине.

Мы ранее информировали, что Турция будет продолжать прилагать усилия для прекращения войны России против Украины и будет развивать Стамбульский процесс.