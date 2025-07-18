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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Эрдоган после разговора с Путиным сделал заявление о переговорах в Стамбуле

Турецкий президент подчеркнул важность третьего раунда переговоров между РФ и Украиной.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

В пятницу, 18 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, обсудив, в частности, начало третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента, опубликовав заявление в соцсети Х.

По словам Эрдогана, «начало третьего раунда переговоров между Россией и Украиной имеет решающее значение».

«Турция продолжит проводить переговоры в Стамбуле, как только сторонами будут определены соответствующие даты», — заверил он.

Переговоры Эрдогана и Путина касались также ситуации в Сирии, где Израиль наносит воздушные удары.

Как сообщили в канцелярии турецкого президента, Эрдоган подчеркнул важность того, чтобы Израиль не нарушал суверенитет Сирии.

«Президент Эрдоган отметил, что Турция стремится обеспечить стабильность и безопасность в Сирии и поддержать страну в скорейшем восстановлении», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к третьему раунду переговоров с Украиной. В Кремле якобы только «ждут предложения» от Киева

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