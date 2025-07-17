Як поводитися під час тривоги, якщо ви за кермом: подробиці

Повітряна тривога / © ТСН

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Сигнал повітряної тривоги — не просто звук сирени, а чітке попередження про небезпеку. У столичній патрульній поліції нагадують: навіть якщо ви за кермом — не ігноруйте сирену. Це може врятувати життя.

Про це пише «Твоя машина».

Якщо тривога застала вас у дорозі, негайно зупиніться у безпечному місці. Не на узбіччі, не посеред дороги — оберіть безпечну зону, яка не створює перешкод для інших авто. Після цього заглушіть двигун і рушайте до найближчого укриття.

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«Автомобіль — це не захист. Навпаки — метал і скло можуть погіршити ситуацію в разі прильоту», — наголошує інспектор патрульної поліції Києва.

Якщо поряд немає сховища, варто знайти найближчу будівлю — магазин, під’їзд або офіс. Головне — дотримуватись правила двох стін: залишатися між двома капітальними стінами, які захищають від уламків та вибухової хвилі.

Удома також не варто зволікати: зачиніть вікна, вимкніть світло, візьміть тривожну валізку та спускайтесь у безпечне місце.

Патрульні застерігають: більшість загиблих за останній місяць — ті, хто ігнорував повітряну тривогу. Звичка може коштувати життя, тому варто діяти згідно з інструкціями навіть у найзвичніших ситуаціях — за кермом чи вдома.

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Нагадаємо, патрульний озвучив перелік моделей авто, які найрідше зупиняє поліція. Адже, якщо правоохоронці не шукають конкретну машину, їхній вибір часто залежить від типу авто, його зовнішнього вигляду та поведінки водія.