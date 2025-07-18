У ЗСУ розповіли, коли може закінчитися війна: подробиці

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Російсько-українська війна триватиме щонайменше до кінця року. Водночас військові роблять ставку на нову концепцію оборони — замість піхоти на фронті з’являться наземні дрони.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Під час міжнародної конференції LANDEURO у німецькому Вісбадені Роберт Бровді заявив, що Збройні сили України не очікують закінчення війни ні завтра, ні до кінця 2025 року. Причиною цього він назвав три ключові фактори: перевагу Росії в живій силі, масове застосування дронів-камікадзе типу «Шахед» та обмежені людські ресурси України.

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«Путін направляє більше піхоти, ніж ми можемо знищити. Він знайшов дешеву та ефективну зброю — дрони. А в Україні всі, хто хотів воювати, вже на фронті», — пояснив командувач СБС.

За словами Бровді, українська армія робить ставку не лише на оборону, а й на інноваційні підходи до ведення бойових дій. Замість розгортання нових хвиль мобілізації планується використання наземних бойових дронів, які можуть частково замінити піхоту.

Ключовим елементом нової оборонної стратегії має стати так звана «стіна дронів» — багатошарова ешелонована система захисту, яка унеможливить просування ворожих сил та ударних БпЛА.

«Ця стіна буде вищою за китайську і зупинить усе, що летить у наш бік. І ми її вже будуємо», — наголосив Бровді.

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Попри песимістичний прогноз щодо термінів закінчення війни, у ЗСУ наголошують: українські військові не зупиняються у розвитку та шукають ефективні засоби для захисту держави. Командувач закликав міжнародних партнерів підтримувати технологічне переоснащення армії, адже війна майбутнього — це не лише солдати, а й алгоритми, сенсори та штучний інтелект.

Нагадаємо, Росія тимчасово зменшила інтенсивність повітряних атак дронами по Україні — це дозволило їй накопичити близько 200 «Шахедів» та «обманок» для нової хвилі ударів.

Росія наразі використовує приблизно 140 дронів на день — це на 30 менше, ніж у попередні тижні. Така пауза, ймовірно, пов’язана з приїздом до України спеціального представника США Кіта Келлога.

Водночас РФ використовує цей період для поповнення запасів, які можуть бути задіяні в найближчому майбутньому. Серед потенційних цілей нових атак — Київ та інші великі регіони країни.

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