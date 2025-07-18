В одній з країн легалізували канабіс: що відомо

В одній з країн легалізували марихуану / © Associated Press

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Президент Чехії Петр Павел у четвер підписав поправку до Кримінального кодексу, яка суттєво пом’якшує правила щодо вирощування та зберігання канабісу.

Про це пише Irozhlas.

Нові норми дозволяють громадянам вирощувати до трьох рослин канабісу для особистого використання та зберігати до 100 грамів канабісу вдома або 25 грамів на вулиці. Вирощування чотирьох-п’яти рослин тепер вважатиметься проступком. Водночас, вирощування більшої кількості рослин (понад п’ять) або зберігання понад 200 грамів канабісу вдома буде кваліфікуватися як тяжкий злочин.

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Нагадаємо, в Україні зроблено черговий крок до запуску системи легального обігу медичного канабісу.

Держлікслужбою було видано перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного канабісу. Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів України.