Як швидко остудити суп в каструлі без холодильника

Ви приготували цілу каструлю запашного супу та ось біда — він ще не остиг, але потрібно ставити його в холодильник, щоб не скиснув. Як швидко остудити страву в такій ситуації? Чи все ж можна поставити її в холодильник гарячою? Розбираємося.

Чому не можна ставити гарячий суп в каструлі в холодильник

Можна навести аж три причини, чому так робити не слід:

через великий та гарячий об'єкт у холодильнику підніметься температура і стане вищою за кімнатну. Повертатися до своєї звичної, низької, він буде дуже довго (близько 5-6 годин), що може стати причиною поломки техніки та псування продуктів, які там зберігаються;

скляні полиці холодильника не відрізняються високою теплопровідністю, тому, якщо вони виготовлені з неякісного матеріалу, то можуть тріснути, коли на них поставити гарячу каструлю;

суп гарячий, тому він буде випаровуватися у холодильнику, а потім осяде на стінках як іній, що знову ж таки може призвести до поломки та зменшить ефективність роботи техніки.

Чи можна залишати гарячий суп на ніч не в холодильнику? Робити так не рекомендовано, адже страва просто скисне і зіпсується. Також цікаво, через скільки часу можна ставити суп в холодильник? Як тільки рідина стане теплою і ви зможете без проблем триматися за каструлю (не за ручки) голими руками, можете ставити страву в камеру.

Як швидко остудити суп

Якщо у вас немає часу чекати на те, щоб суп охолонув, можна спробувати такі перевірені способи:

Скупайте каструлю у холодній воді — за допомогою "крижаної" ванни можна швидко остудити каструлю супу за годину до кімнатної температури, коли її вже можна буде прибрати до холодильника. Просто заткніть злив у кухонній раковині, наберіть крижаної води і поставте на дно будь-який невисокий жароміцний посуд догори дном (щоб раковина не постраждала від високої температури). А потім поставте зверху саму каструлю з супом. Щоб рідина швидше охолонула, її потрібно періодично помішувати. За можливості у раковину можна додати лід. Розділіть суп на різні частини — якщо розлити весь суп у невеликі контейнери, мисочки та каструльки, а потім поставити весь посуд на столі, то рідина охолоне значно швидше. Можна поставити увімкнений вентилятор напроти посуду. Як тільки від тарілок перестане йти пар, можна злити суп назад у каструлю і поставити в холодильник. Для охолодження потрібно 1-1,5 години. Виставте суп на балкон (підходить лише для зимового періоду) — не забудьте підкласти під каструлю будь-яку жаростійку посудину наверх дном, щоб не зіпсувати підлогу. Швидкість охолодження буде залежати від температури повітря на балконі. Розбавте суп — цей спосіб варто застосовувати лише в тому разі, якщо ви впевнені, що на смак страви розбавлення жодним чином не вплине. Розбавляти потрібно не водою, а кубиками льоду, щоб було ефективніше. На кожен літр супу потрібно 3-4 кубика. Ретельно перемішайте рідину. Якщо у вас є багаторазові кубики льоду, можна скористатися ними. Але їх потрібно брати більше — вони охолоджують менш ефективно.

Щоб страва не зіпсувалася, рекомендовано вибирати такий спосіб охолодження, який вимагає не більше 2-3 годин. Після цього каструлю можна прибрати у холодильник і не переживати за справність техніки.

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