Експертка попередила, від чого можна отруїтися у спеку

Через які продукти можна отруїтися влітку / © unsplash.com

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Молоко, м’ясо, риба, овочі та фрукти потенційно можуть бути джерелами харчових отруєнь.

Про це в етері КИЇВ24 розповіла Олена Сидоренко, експертка з якості харчових продуктів та професорка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету.

Де криється небезпека?

Експертка наголошує, що домашнє непастеризоване молоко та продукти, які зберігалися з порушенням правил, становлять значну загрозу для здоров’я. Вона радить ретельно мити фрукти та овочі, особливо ті, що вживаються сирими. Це пов’язано з тим, що бактерії швидко розмножуються за температури понад 10°C, що може призвести до утворення токсинів.

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Щодо кондитерських виробів, Олена Сидоренко рекомендує обирати тістечка зі стійкими кремами, наприклад, масляними. Білково-кремові вироби можуть бути небезпечними, якщо їх неправильно зберігали або обробляли.

Нагадаємо, що 16 липня ресторатор Міша Кацурін повідомив про отруєння у власному львівському ресторані «Китайський привіт». Тоді ж було госпіталізовано 70 осіб із симптомами гострої кишкової інфекції.

Поліцейські взялися за розслідування масового отруєння в ресторані та відкрили кримінальне провадження.