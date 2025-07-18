Экспертша предупредила, от чего можно отравиться в жару

Из-за каких продуктов можно отравиться летом / © unsplash.com

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Молоко, мясо, рыба, овощи и фрукты могут быть источниками пищевых отравлений.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала Елена Сидоренко, эксперт по качеству пищевых продуктов и профессор кафедры товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета.

Где кроется опасность?

Эксперт отмечает, что домашнее непастеризованное молоко и продукты, которые хранились с нарушением правил, представляют значительную угрозу для здоровья. Она советует тщательно мыть фрукты и овощи, особенно употребляемые сырыми. Это связано с тем, что бактерии быстро размножаются при температуре более 10°C, что может привести к образованию токсинов.

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Относительно кондитерских изделий, Елена Сидоренко рекомендует выбирать пирожные со стойкими кремами, например, масляными.

Напомним, что 16 июля ресторатор Миша Кацурин сообщил об отравлении в собственном львовском ресторане «Китайский привет». Тогда же были госпитализированы 70 человек с симптомами острой кишечной инфекции.

Полицейские приступили к расследованию массового отравления в ресторане и открыли уголовное производство.