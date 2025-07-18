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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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681
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Тривога

Тривога

У Києві 18 липня лунає повітряна тривога. Через загрозу ударних БпЛА.

Про це повідомили в КМВА.

«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що поблизу столиці вже працює ППО.

У Повітряних Силах України про ворожі БпЛА до вас з північного сходу.

Також за інформацією ПС:

  • БпЛА на півночі та заході Сумщини, курс — південно-західний/південний;

  • Декілька десятків БпЛА на Чернігівщині, курс — південно-західний;

  • БпЛА на півночі та в центрі Полтавщини, курс — південно-західний;

  • БпЛА на півночі Київщини, курс — західний/південно-західний;

  • БпЛА повз м.Запоріжжя на заході, курс — північно-західний;

  • БпЛА на м.Суми із західного напрямку.

Повітряна тривога також лунає у Чернігівській, Сумській, Донецькій, Луганській, Київській, Заопорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській областях, а також АР Крим.

Тривога в Україні / © Фото з відкритих джерел

Тривога в Україні / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, станом на ранок 18 липня ЗСУ знищили 1 039 830 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових.

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