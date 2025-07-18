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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
У Києві 18 липня лунає повітряна тривога. Через загрозу ударних БпЛА.
Про це повідомили в КМВА.
«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться в повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що поблизу столиці вже працює ППО.
У Повітряних Силах України про ворожі БпЛА до вас з північного сходу.
Також за інформацією ПС:
БпЛА на півночі та заході Сумщини, курс — південно-західний/південний;
Декілька десятків БпЛА на Чернігівщині, курс — південно-західний;
БпЛА на півночі та в центрі Полтавщини, курс — південно-західний;
БпЛА на півночі Київщини, курс — західний/південно-західний;
БпЛА повз м.Запоріжжя на заході, курс — північно-західний;
БпЛА на м.Суми із західного напрямку.
Повітряна тривога також лунає у Чернігівській, Сумській, Донецькій, Луганській, Київській, Заопорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській областях, а також АР Крим.
Нагадаємо, станом на ранок 18 липня ЗСУ знищили 1 039 830 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових.