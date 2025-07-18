Вступ України в ЄС: Мерц зробив песимістичний прогноз

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів щодо можливості вступу України в Європейський Союз до 2034 року.

Про це він заявив у п’ятницю, 18 липня, на пресконференції після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні, передає Reuters.

«Для нас абсолютним головним пріоритетом є, перш за все, зробити все можливе, щоб припинити цю війну [Росії проти України]», — сказав він.

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Фрідріх Мерц вважає, що стати членом Євросоюзу Україна зможе лише тоді, коли відновиться після війни.

«Потім ми поговоримо про відбудову України… але це займе кілька років», — поділився своїм песимістичним прогнозом німецький канцлер.

Агентство Reuters нагадало, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в лютому в Києві, що Україна може вступити до ЄС до 2030 року, якщо країна продовжить реформи з нинішніми темпами та якістю.

Лідери ЄС також заявили, що вступ до ЄС буде найважливішою гарантією безпеки для майбутнього України.

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Очікування, що Україні вдасться стати членом ЄС до кінця 2029 року пов’язані із призначенням у грудні 2024 року нового складу Єврокомісії, термін повноважень якої складає п’ять років. Однак досі ЄС не відкрив перший кластер переговорів про вступ України.

Нагадаємо, відкриття переговорних кластерів для України блокує Угорщина. Прем’єр-міністр Віктор Орбан, який зайняв антиукраїнську позицію, навіть ініціював референдум у своїй країні щодо вступу України до ЄС.

Раніше повідомлялося, що Литва наполягає на конкретному терміні для вступу України в ЄС.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловився проти європейської інтеграції України, заявивши, що вступ країни до ЄС означатиме втягнення Євросоюзу у війну.

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