Вступление Украины в ЕС: Мерц сделал пессимистический прогноз

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение относительно возможности вступления Украины в Европейский Союз до 2034 года.

Об этом он заявил в пятницу, 18 июля, на пресс-конференции после встречи с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине, передает Reuters

«Для нас абсолютным главным приоритетом является, прежде всего, сделать все возможное, чтобы прекратить эту войну [России против Украины]», — сказал он.

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Фридрих Мерц считает, что стать членом Евросоюза Украина сможет только тогда, когда восстановится после войны.

«Потом мы поговорим о восстановлении Украины… но это займет несколько лет», — поделился своим пессимистическим прогнозом немецкий канцлер.

Агентство Reuters напомнило, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в феврале в Киеве, что Украина может вступить в ЕС до 2030 года, если страна продолжит реформы с нынешними темпами и качеством.

Лидеры ЕС также заявили, что вступление в ЕС будет важнейшей гарантией безопасности для будущего Украины.

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Ожидания, что Украине удастся стать членом ЕС до конца 2029 года связаны с назначением в декабре 2024 года нового состава Еврокомиссии, срок полномочий которой составляет пять лет. Однако до сих пор ЕС не открыл первый кластер переговоров о вступлении Украины.

Напомним, открытие переговорных кластеров для Украины блокирует Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан, который занял антиукраинскую позицию, даже инициировал референдум в своей стране относительно вступления Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что Литва настаивает на конкретном сроке для вступления Украины в ЕС.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался против европейской интеграции Украины, заявив, что вступление страны в ЕС будет означать втягивание Евросоюза в войну.

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