МОН оновило правила дистанційного навчання в Україні: що змінилося

МОН оновило правила дистанційного навчання в Україні

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Міністерство освіти та науки України скасувало наказ №1112, що регулював організацію дистанційного навчання. Також були вилучені деякі норми з наказу № 1115, які стосувалися мінімальної наповнюваності дистанційних класів та вимог до навчання внутрішньо переміщених дітей.

Про це повідомили у МОН України.

Раніше ці положення викликали гостру критику. Зокрема, вони ускладнювали доступ до дистанційної освіти учням з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та зобов’язували внутрішньо переміщених дітей (ВПО) навчатися очно за місцем проживання. Люди також обурювалася, що такі зміни можуть призвести до закриття шкіл у прифронтових громадах, звільнення вчителів та зменшення освітніх можливостей для дітей.

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Важливі зміни, що вводяться:

Наповнюваність класів: вимоги до наповнення дистанційних класів тепер такі ж, як і для очних та змішаних форм навчання. Клас можна відкривати за наявності щонайменше 5 учнів .

Відкриття дистанційних класів: школи можуть відкривати класи дистанційного навчання незалежно від наявності повних паралелей.

Навчання ВПО:діти-ВПО можуть продовжувати дистанційне навчання у своїх «рідних» школах, незалежно від фактичного місця перебування.

Важливо: ці зміни не вплинуть на призупинення діяльності дистанційних шкіл.

Що залишається без змін:

Безпека. Очна та змішана форми навчання можливі лише за наявності укриття у закладі освіти або не далі ніж за 500 метрів від нього.

Школи на ТОТ. Заклади освіти, що працюють з дітьми на ТОТ, можуть функціонувати навіть без можливості відкрити клас. Вчителі навчають дітей за педагогічним патронажем, забезпечуючи індивідуальний підхід та оплату за кожного учня.

Діти за кордоном. Зберігається можливість навчання за повною програмою в дистанційних класах або за скороченою — українознавчим компонентом.

Діти на ТОТ. Збережено можливість навчатися в дистанційному класі або за педагогічним патронажем, залежно від безпекової ситуації.

МОН уточнило, що положення, важливі для громад та безпеки дітей, будуть офіційно закріплені в окремому нормативному документі після консультацій з профільним комітетом ВРУ та депутатами.

Раніше повідомлялося, Міністерство освіти і науки України ухвалило зміни щодо того, як організовуватимуть дистанційне навчання під час війни. Ці нововведення є частиною проєкту «Школа офлайн». Їхня головна мета — дати можливість кожній дитині якісно вчитися, де б вона не була: на підконтрольній Україні території, на тимчасово окупованій землі чи за кордоном.