Деякі освітні послуги в школах України стануть платними: про що йдеться

Частина послуг в школі стануть платними

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Українські державні та комунальні заклади освіти тепер мають право офіційно надавати певні додаткові послуги на платній основі. Це рішення було затверджено Кабінетом Міністрів і викликало жваві обговорення.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі, постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, зазначивши, що зміни поширюються на освітню, наукову, реабілітаційну та адаптаційну сфери.

Важливо розуміти, що йдеться не про скасування безкоштовної базової освіти, а про легалізацію тих послуг, які часто вже існували неофіційно, а тепер отримали правове поле для прозорого надання.

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Перелік послуг, що стануть платними

Оновлений урядом перелік конкретизує, які саме послуги заклади освіти можуть надавати за оплату:

Додаткові заняття, які не включені до базового навчального плану. Це можуть бути курси з поглибленого вивчення предметів, іноземних мов, підготовка до ЗНО/НМТ, або спеціалізовані гуртки, що не фінансуються державою.

Заклади освіти можуть встановлювати оплату, якщо проводять кваліфікаційний іспит з перевірки професійних знань, навичок та компетентностей та/або навчальних, практичних заходів з подальшим оцінюванням осіб, які пройшли медичну, фармацевтичну або реабілітаційну підготовку в закладах освіти іноземних держав;

Визнання результатів неформального та інформального навчання. Це дозволяє офіційно підтвердити знання, здобуті поза шкільною програмою.

Перебування дітей у групах у ранковий, вечірній або святковий час, що виходить за межі безкоштовних годин, передбачених законодавством. Це стосується послуг продовженого дня, які раніше могли функціонувати на сірих схемах, а тепер будуть офіційними.

Чому це запроваджено

Запровадження цих змін є відповіддю на потреби адаптації освітніх послуг до сучасних викликів і вимог. Урядове повідомлення наголошує на кількох ключових причинах:

Зростання попиту на альтернативні форми навчання: Сучасні батьки та учні все частіше шукають можливості для додаткового розвитку, поглибленого вивчення предметів або спеціалізованих навичок.

Необхідність легалізації існуючих практик: Багато шкіл вже фактично надавали подібні послуги, але робили це неофіційно, що створювало підґрунтя для корупції та непрозорості. Нові правила дозволяють вивести ці послуги в правове поле, забезпечити контроль за їх якістю та обґрунтованістю цін.

Важливо ще раз підкреслити, затвердження нового переліку платних послуг не скасовує права на безкоштовну базову середню освіту, яке гарантується Конституцією України. Йдеться виключно про додаткові послуги, що виходять за межі основного навчального плану. Вони надаватимуться виключно за бажанням батьків або учнів і тепер офіційно фіксують ці можливості, роблячи процес прозорішим і регульованим.