Ілон Маск змінив номер телефону після сварки з Трампом

Ілон Маск змінив номер після сварки з Трампом / © Associated Press

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Технологічний магнат Ілон Маск змінив номер телефону та перестав відповідати на повідомлення спікера Палати представників Майка Джонсона. Це сталося після того, як Маск влаштував «титанічну істерику» через витрати, включені до великого республіканського законопроєкту про податки та витрати.

Про це пише New York Post.

«Я надіслав йому довге текстове повідомлення, а потім його номер телефону змінився, бо після цієї розбіжності щось трапилося з його номером», — поділився Джонсон.

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Він додав, що згодом зрозумів, що його повідомлення «відправлялися в ефір» і Маск їх не читав. Спікер сподівається на особисту зустріч, щоб «це виправити». Незважаючи на раптове припинення зв’язку з боку Маска, Джонсон продовжує звертатися до нього через третіх осіб. Він також висловив надію, що Маск і Дональд Трамп зможуть налагодити свої стосунки, які, за словами Джонсона, мають «певну напруженість».

Нагадаємо, напруга між Маском та адміністрацією Трампа виникла наприкінці травня, коли Маск публічно розкритикував закон «Один великий, красивий законопроєкт», особливо його вплив на дефіцит бюджету. Хоча Маск очолював «Міністерство ефективності уряду» (DOGE) з пріоритетом скорочення дефіциту, його спроби заблокувати мегазаконопроєкт виявилися марними. Республіканці провели його через Конгрес, і Трамп підписав цей знаковий закон 4 липня.

Наступного дня Маск, назвавши законопроєкт «огидною гидотою», оголосив про плани створення центристської «Партія Америки» як альтернативи двопартійній системі.

Трамп швидко відреагував, назвавши ідею Маска «безглуздою» і заявивши на Truth Social, що Маск повністю «зійшов з рейок».

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