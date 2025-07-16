Илон Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом

Илон Маск сменил номер после ссоры с Трампом / © Associated Press

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Технологический магнат Илон Маск сменил номер телефона и перестал отвечать на сообщения спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Об этом пишет New York Post.

«Я направил ему длинное текстовое сообщение, а затем его номер телефона изменился, потому что после этого разногласия что-то случилось с его номером», — поделился Джонсон.

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Он добавил, что впоследствии понял, что его сообщения отправлялись в эфир и Маск их не читал. Спикер надеется на личную встречу, чтобы «исправить». Несмотря на внезапное прекращение связи со стороны Маска, Джонсон продолжает обращаться к нему через третьих лиц. Он также выразил надежду, что Маск и Дональд Трамп смогут наладить свои отношения, которые, по словам Джонсона, испытывают «определенную напряженность».

Напомним, напряжение между Маском и администрацией Трампа возникло в конце мая, когда Маск публично раскритиковал закон «Один большой, красивый законопроект», особенно его влияние на дефицит бюджета. Хотя Маск возглавлял «Министерство эффективности правительства» (DOGE) с приоритетом сокращения дефицита, его попытки заблокировать мегазаконпроект оказались напрасными. Республиканцы провели его через Конгресс, и Трамп подписал этот знаковый закон 4 июля.

На следующий день Маск, назвав законопроект «отвратительной гадостью», объявил о планах создания центристской «Партия Америки» как альтернативы двухпартийной системе.

Трамп быстро отреагировал, назвав идею Маска «бессмысленной» и заявив на Truth Social, что Маск полностью «сошел с рельсов».

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