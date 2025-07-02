Испугался депортации? : Маск снова написал о Трампе

Маск и Трамп / © Associated Press

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После очередного спора с Дональдом Трампом его бывший друг и спонсор Илон Маск неожиданно сделал комплимент президенту США.

Об этом Маск написал в своей соцсети X.

Миллиардер репостнул сообщение Трампа о том, что Израиль согласился на условия для 60-дневного прекращения огня в Секторе Газы.

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Комментируя это заявление, Маск написал: «Отдаем должное тому, кому принадлежит заслуга. Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов во всем мире».

Напомним, что Маск в очередной раз поскандалил с Трампом. Бизнесмен раскритиковал бюджетный законопроект президента США и пригрозил, что создает собственную политическую силу.

Трамп не стал «церемониться» и резко ответил, что «рассмотрит» вопрос о депортации Илона Маска из США. Как известно, Маск родился и провел детство в ЮАР. В 17 лет он переехал в Канаду, а через четыре года — в США.