Путин ожидает краха обороны Украины: эксперт объяснил, может ли это произойти

Путин / © Associated Press

Реклама

Владимир Путин до сих пор верит, что оборона Украины может сломаться в ближайшее время, но реальные боевые действия на фронте свидетельствуют об обратном.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Филипп Ингрем.

По его словам, Кремль находится в информационной изоляции. Президенту России представляют только те данные, которые он хочет слышать. В результате Путин верит в сверхмощность российской армии, в то время как Украина применяет тактику обмена пространства на время и контратакует на слабых направлениях.

Реклама

«Когда украинские войска отступают, они сохраняют силы. А враг оставляет после себя тысячи погибших. Это имеет свою цену», — объясняет Ингрем.

Эксперт сравнивает ситуацию с историей: «Это как с Гитлером — у него тоже было самомнение и вера в невозможность поражения. И это его потеряло».

Путин же, по словам Ингрема, все еще рассчитывает на ограничение западной помощи, китайскую поддержку и страх в собственном окружении. Но эта вера может оказаться роковой для самой России.

Напомним, немецкое издание Bild сообщало, что Россия якобы готовится к масштабному наступлению во второй половине лета. Впрочем, в Центре противодействия дезинформации при СНБО эту информацию опровергли, подчеркнув: захватчики пытаются продвигаться еще с прошлого года, поэтому речь не идет о каком-то новом наступлении.

Реклама

Между тем, по данным Axios , Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 3 июля якобы заявил, что планирует в течение 60 дней усилить усилия по оккупации украинских территорий в административные границы, где уже сосредоточены значительные силы РФ.