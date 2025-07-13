Новое наступление РФ на конец лета: что говорят в СНБО о статье Bild

Действительно ли РФ готовит новое наступление на вторую половину лета / © ТСН.ua

Реклама

Статью немецкого издания Bild, которая якобы Россия готовит новое масштабное наступление на фронте на вторую половину лета, в СНБО назвали «бессмысленной».

Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

«Кремль планирует новое наступление» — более бессмысленных материалов, чем в BILD, всегда трудно найти. Полное непонимание там ни фронта, ни событий. Начитаются телеграммы, часто российские, и пишут статьи, которые у нас цитируют. Кстати, эту информацию, говорят, они получили в российском генштабе. Ну, вы поняли», — пишет Коваленко.

Реклама

Он напомнил, что россияне пытаются наступать и давить на фронте в целом еще с прошлого года. Однако утверждает, что «новых наступлений» как таковых нет.

«Есть вбрасывание резервов, изменение тактики, попытки заходить штурмовыми группами в приграничья, навязывать бои, бросать резервы на Востоке и так далее. Включая удары по тылу как раз потому, что задачи на фронте, которые ставил Путин, еще с прошлого года провалены и армия РФ просто пытается давить количеством, чтобы ползти», — отметил руководитель ЦПД.

Коваленко отметил, что теперь даже количеством России не всегда удается получить преимущество. Свидетельство тому — привлечение КНДРовцев, как это было на Курщине.

Ранее обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл опубликовал тревожную колонку с предупреждением о том, что Украина может пасть.

Реклама