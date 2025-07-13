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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Сумах обесточена часть города: что произошло

Ряд важных учреждений в городе переведены на резервное электропитание.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака Шахедов

Атака российских "Шахедов" / © ТСН.ua

В воскресенье, 13 июля, в результате попадания российского беспилотника в объект критической инфраструктуры часть города Сумы осталась без электроснабжения.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Он отметил, что в течение дня фиксировалась активность российских беспилотников в Сумах и на подлетах к городу.

«Один из БпЛА попал в объект критической инфраструктуры. Часть города временно осталась без электроснабжения», — говорится в сообщении чиновника.

Олег Григоров добавил, что ряд важных учреждений переведены на резервное электропитание.

«Специалисты оперативно работают над ликвидацией последствий атаки. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома сумчан», — заверил он.

Ранее, 11 июля, в результате ударов вражеских беспилотниками были повреждены нежилые здания на окраине города Сумы.

Напомним, 9 июля российские террористические войска ударили по энергообъекту на Сумщине, в результате чего часть области осталась без света.

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