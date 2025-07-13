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У Сумах знеструмлено частину міста: що сталося
Низку важливих установ у місті переведено на резервне електроживлення.
У неділю, 13 липня, внаслідок влучання російського безпілотника в об’єкт критичної інфраструктури частина міста Суми залишилася без електропостачання.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Він зазначив, що протягом дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста.
«Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання», — йдеться у повідомленні чиновника.
Олег Григоров додав, що низку важливих установ переведено на резервне електроживлення.
«Фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки. Робимо все, аби якнайшвидше повернути світло в оселі сумчан», — запевнив він.
Раніше, 11 липня, внаслідок ударів ворожих безпілотниками було пошкоджено нежитлові будівлі на околиці міста Суми.
Нагадаємо, 9 липня російські терористичні війська вдарили по енергооб’єкту на Сумщині, внаслідок чого частина області залишилася без світла.