У Сумах знеструмлено частину міста: що сталося

Атака російських "Шахедів" / © ТСН.ua

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У неділю, 13 липня, внаслідок влучання російського безпілотника в об’єкт критичної інфраструктури частина міста Суми залишилася без електропостачання.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Він зазначив, що протягом дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста.

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«Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання», — йдеться у повідомленні чиновника.

Олег Григоров додав, що низку важливих установ переведено на резервне електроживлення.

«Фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки. Робимо все, аби якнайшвидше повернути світло в оселі сумчан», — запевнив він.

Раніше, 11 липня, внаслідок ударів ворожих безпілотниками було пошкоджено нежитлові будівлі на околиці міста Суми.

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Нагадаємо, 9 липня російські терористичні війська вдарили по енергооб’єкту на Сумщині, внаслідок чого частина області залишилася без світла.