Что будет, если Украина падет? – The Guardian

Последствия обстрелов Украины. / © Associated Press

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Вопрос о возможном поражении Украины больше не абстрактный — и он требует немедленного ответа.

Об этом пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл, обращая внимание на все более тревожные сигналы с фронта и Запада.

По его мнению, несмотря на ежедневное давление гораздо более мощного врага, украинская армия держит оборону с поразительной устойчивостью. Но эта устойчивость все чаще воспринимается как само собой разумеющееся.

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Между тем, российский президент Владимир Путин продолжает эскалацию, атакуя украинские города дронами почти каждый день, а поддержка Украины со стороны союзников ослабевает. Солдаты на передовой истощены, а ресурсы на грани.

"Вопрос, который еще недавно казался гипотетическим, теперь звучит вполне реально: что будет, если Украина упадет?", - пишет Тисдалл. И добавляет: такой сценарий станет для Запада стратегическим провалом, не менее громким, чем поражения в Афганистане или Ираке. Его последствия поразят и Европу, и трансатлантический альянс, и международное право.

Украина уже испытывает нехватку боеприпасов, средств ПВО и человеческого ресурса. Тактические успехи — например удары по Курской области или уничтожение стратегических бомбардировщиков на территории РФ — не меняют общего дисбаланса сил.

Кроме того, Киев все больше остается сам на международной арене. Путин, в отличие от Запада, уже объединил вокруг себя свою коалицию — Китай, Иран, Северную Корею и других союзников.

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А западный лагерь, по словам журналиста, выглядит разрозненным. Даже громкие заявления Эммануэля Макрона и нового британского премьера Кира Стармера пока не подкреплены реальными шагами. Основная причина – недостаток вооружения и зависимость от США.

Германия же, судя по заявлениям канцлера Фридриха Мерца, сосредоточена, прежде всего, на собственной обороне.

В этом контексте роль США становится критической. Однако позиция Дональда Трампа, несмотря на публичные заявления, остается неоднозначной. Тисдалл считает, что он все еще внутренне симпатизирует Путину: как типичный авторитарный лидер, Трамп, по мнению журналиста, тяготеет к силе.

"Путин рассчитывает, что истощит Украину и дождется упадка западной поддержки, чтобы одержать победу", - предостерегает обозреватель.

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Чтобы предотвратить этот сценарий, НАТО, по мнению автора, должно сделать решительный шаг — ввести запретную для полетов зону над неоккупированными территориями Украины и сбивать вражеские ракеты и дроны.

Тисдалл также призывает США и ЕС усилить экономическое давление: ввести новые санкции против российской нефти и конфисковать замороженные активы.

По его мнению, на горизонте два сценария: или бесконечная "серая" война, или поражение Украины и замороженный конфликт на условиях Кремля. Оба угрожают превратить Европу в арену постоянного противостояния.

"Падение должно постигнуть не Украину, а Путина", - резюмирует журналист.

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Ранее издание The Telegraph писало, что Украине придется отдать часть оккупированных территорий России при любом мирном соглашении.