"Хотели сделать чик-чик": Путин рассказал, почему поссорился с Западом

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что после распада Советского Союза, западные страны перестали учитывать интересы России и пытались «перекроить» ее под свои нужды.

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

«На Западе решили: если Советского Союза больше нет, Россия ослабла, значит, можно действовать без учета ее интересов. Начали „чик-чик“ — выкраивать, как им удобно», — сказал Путин.

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Диктатор самоуверенно заявил, что «не собирается терпеть» такое отношение и хочет, чтобы с ним «считались». Также он обвинил Запад в «пренебрежительном отношении государственных стратегических интересов РФ».

Кроме того Путин вновь повторил свой любимый тезис, что распад СССР стал величайшей геополитической катастрофой XX века, в результате которой «русский народ оказался величайшим разделенным народом в мире». Таким образом, диктатор намекнул, что Москва имеет территориальные претензии ко всем соседям, где есть «русскоязычное население».

Ранее The Тelegraph сделал тревожное заявление, что диктатор Путин серьезно рассматривает возможность ядерного удара.