ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1324
Время на прочтение
1 мин

"Хотели сделать чик-чик": Путин рассказал, почему поссорился с Западом

Диктатор Путин пожаловался, что после распада СССР Запад решил сделать России «чик-чик».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что после распада Советского Союза, западные страны перестали учитывать интересы России и пытались «перекроить» ее под свои нужды.

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

«На Западе решили: если Советского Союза больше нет, Россия ослабла, значит, можно действовать без учета ее интересов. Начали „чик-чик“ — выкраивать, как им удобно», — сказал Путин.

Диктатор самоуверенно заявил, что «не собирается терпеть» такое отношение и хочет, чтобы с ним «считались». Также он обвинил Запад в «пренебрежительном отношении государственных стратегических интересов РФ».

Кроме того Путин вновь повторил свой любимый тезис, что распад СССР стал величайшей геополитической катастрофой XX века, в результате которой «русский народ оказался величайшим разделенным народом в мире». Таким образом, диктатор намекнул, что Москва имеет территориальные претензии ко всем соседям, где есть «русскоязычное население».

Ранее The Тelegraph сделал тревожное заявление, что диктатор Путин серьезно рассматривает возможность ядерного удара.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1324
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie