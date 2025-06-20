Путин назвал украинцев и россиян одним народом: что за этим стоит

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент страны-агрессорки Владимир Путин снова озвучил идеологическую риторику, отрицающую суверенитет Украины. Он заявил, что украинцы и россияне являются одним народом, а вся Украина наша.

Такое заявление он сделал при выступлении на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы никогда не ставили под сомнение суверенитет Украины», — парадоксально отметил Путин.

Реклама

Он сразу уточнил, что, по его мнению, суверенитет Украины основан на Декларации о государственном суверенитете, которая предусматривает ее нейтральный и внеблоковый статус.

Этим он фактически снова пытается навязать Киеву ограниченную форму независимости — на условиях, удобных Кремлю.

Напомним, Путин также заверил, что Россия не требует капитуляции Украины, но ждет признания сложившихся на фронте «реалий».

По его словам, Москва не ставит своей целью полное поражение Киева, однако фактически требует, чтобы Украина официально согласилась с потерей оккупированных территорий. Он назвал это «признанием реалий на земле».

Реклама