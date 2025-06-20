Путін назвав українців і росіян одним народом: що за цим стоїть

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент країни-агресорки Володимир Путін знову озвучив ідеологічну риторику, яка заперечує суверенітет України. Він заявив, що українці та росіяни є «одним народом», а «вся Україна — наша».

Таку заяву він зробив під час виступу на Санкт-Петербургському міжнародному економічному форумі.

«Ми ніколи не ставили під сумнів суверенітет України», — парадоксально зазначив Путін.

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Він одразу ж уточнив, що, на його думку, суверенітет України заснований на Декларації про державний суверенітет, яка передбачає її нейтральний та позаблоковий статус.

Цим він фактично знову намагається нав’язати Києву обмежену форму незалежності — на умовах, зручних Кремлю.

Нагадаємо, Путін також запевнив, що Росія не вимагає капітуляції України, але чекає визнання «реалій», що склалися на фронті.

За його словами, Москва не ставить за мету повну поразку Києва, однак фактично вимагає, аби Україна офіційно погодилась із втратою окупованих територій. Він назвав це «визнанням реалій на землі».

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