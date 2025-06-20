ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

В АТБ стартувала акція «КриптоШопіки» з головним призом у мільйон гривень

Добре знайома кожному українцю гарантованою свіжістю продуктів та виключно чесними цінами торговельна мережа підготувала для клієнтів чудовий сюрприз. У більш ніж 1270 магазинах АТБ у різних куточках країни стартувала нова акція «КриптоШопіки» із загальним призовим фондом 2 млн гривень. Цей цікавий віртуальний челендж триватиме трохи менше ніж два місяці (до 5 серпня включно).

В АТБ стартувала акція «КриптоШопіки» з головним призом у мільйон гривень

Умови акції традиційно для АТБ прості та прозорі. Для участі треба лише отримувати сашети з колекційними картками, сканувати QR-коди з цих карток і грати. Збираючи повну колекцію персонажів (стартове покоління — 36 одиниць), розвиваючись, схрещуючи їх відповідно до інструкції та експериментуючи з образами і формами, необхідно створити головного героя у мобільному застосунку АТБ. Перший гравець, який згенерує цільового персонажа, що має весь перелік необхідних атрибутів, отримає головний приз акції — 1 000 000 грн. Паралельно у кожного учасника є непогані шанси стати одним із переможців у додаткових розіграшах за виконання поточної мети періоду «КриптоШопіків». Таких розіграшів буде декілька. Сашети з картками можна купувати окремо (акційна ціна становить 3 грн, звичайна — 10 грн) або цілим преміумпаком, який обійдеться усього у 20 грн. Для справжніх фанів гри та колекціонерів також є у продажу зручний альбом-колектор «КриптоШопіки».

Щоб отримати можливість купувати сашети з колекційними картками зі знижкою 70 %, треба виконати прості умови, наприклад придбати у магазині АТБ продукти на суму 100 грн і більше. Ще один спосіб — це купувати акційні товари, позначені спеціальними цінниками. Також право отримати додаткові сашети за акційною ціною надається у разі оплати покупок кобрендовою карткою АТБ від банків-партнерів. Детальні умови акції можна дізнатися на сайті atbmarket.com, у куточку споживача в магазині або за телефоном безоплатної гарячої лінії 0-800-500-415.

Гра вже почалась — не втрачай свій шанс цікаво провести час і стати мільйонером з «КриптоШопіками»!

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie