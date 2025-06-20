В АТБ стартувала акція «КриптоШопіки» з головним призом у мільйон гривень

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Умови акції традиційно для АТБ прості та прозорі. Для участі треба лише отримувати сашети з колекційними картками, сканувати QR-коди з цих карток і грати. Збираючи повну колекцію персонажів (стартове покоління — 36 одиниць), розвиваючись, схрещуючи їх відповідно до інструкції та експериментуючи з образами і формами, необхідно створити головного героя у мобільному застосунку АТБ. Перший гравець, який згенерує цільового персонажа, що має весь перелік необхідних атрибутів, отримає головний приз акції — 1 000 000 грн. Паралельно у кожного учасника є непогані шанси стати одним із переможців у додаткових розіграшах за виконання поточної мети періоду «КриптоШопіків». Таких розіграшів буде декілька. Сашети з картками можна купувати окремо (акційна ціна становить 3 грн, звичайна — 10 грн) або цілим преміумпаком, який обійдеться усього у 20 грн. Для справжніх фанів гри та колекціонерів також є у продажу зручний альбом-колектор «КриптоШопіки».

Щоб отримати можливість купувати сашети з колекційними картками зі знижкою 70 %, треба виконати прості умови, наприклад придбати у магазині АТБ продукти на суму 100 грн і більше. Ще один спосіб — це купувати акційні товари, позначені спеціальними цінниками. Також право отримати додаткові сашети за акційною ціною надається у разі оплати покупок кобрендовою карткою АТБ від банків-партнерів. Детальні умови акції можна дізнатися на сайті atbmarket.com, у куточку споживача в магазині або за телефоном безоплатної гарячої лінії 0-800-500-415.

Гра вже почалась — не втрачай свій шанс цікаво провести час і стати мільйонером з «КриптоШопіками»!

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