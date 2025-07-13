Новий наступ РФ на кінець літа: що кажуть в РНБО про статтю Bild

Чи дійсно РФ готує новий наступ на другу половину літа / © ТСН.ua

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Статтю німецького видання Bild, що нібито Росія готує новий масштабний наступ на фронті на другу половину літа, у РНБО назвали «безглуздою».

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

«„Кремль планує новий наступ“ — більш безглуздих матеріалів, ніж в BILD, завжди важко знайти. Повне нерозуміння там ні фронту, ні подій. Начитаються телеграмів, часто російських, і пишуть статті, які в нас цитують. До речі, цю інформацію, кажуть, вони отримали в „російському генштабі“. Ну ви зрозуміли», — пише Коваленко.

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Він нагадав, що росіяни намагаються наступати і тиснути на фронті загалом ще з минулого року. Проте стверджує, що «нових наступів» як таких нема.

«Є вкидання резервів, зміна тактики, спроби заходити штурмовими групами в прикордоння, навʼязувати бої, кидати резерви на Сході і так далі. Включно з ударами по тилу якраз тому, що задачі на фронті, які ставив Путін, ще з минулого року провалені і армія РФ просто намагається тиснути кількістю аби повзти», — зазначив керівник ЦПД.

Коваленко зауважив, що тепер навіть кількістю Росії не завжди вдається здобути перевагу. Свідчення цього — залучення КНДРівців, як це було на Курщині.

Раніше оглядач The Guardian Саймон Тісдалл опублікував тривожну колонку з попередженням про те, що Україна може впасти.

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