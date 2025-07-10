Війна в Україні / © ТСН

Реклама

Росіяни ведуть активні наступальні дії на 20% від усієї протяжності фронту, але стратегічне завдання вони успішно виконали — витіснили українське угруповання з Курської області.

Про це сказав керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю «Українській правді».

Він нагадав, що протяжність лінії зіткнення близько 1400 кілометрів без врахування Сумщини, де утворилася нова ділянка активних бойових дій.

Реклама

«Важливо розуміти, що на цих 1400 кілометрах плюс-мінус активні наступальні дії противника ведуться десь на 20%, тобто не на всій протяжності», — наголосив Чмут.

За його словами, стратегічним завданням росіян і минулого року, і першого півріччя цього року було витіснення українського угруповання з Курської області.

«Вони, на жаль, з цим успішно справилися, масою витіснивши нас із втратами. А далі перейшли в другий етап — це формування так званої „буферної зони“ з фактичною окупацією якоїсь частини Сумщини, щоб спробувати потім поміняти ці території на щось», — зазначив експерт.

Тарас Чмут вважає, що ще одним завданням росіян на Сумщині є відтягування на цей напрямок значних ресурсів Сил оборони, а також намагання взяти під вогневий контроль обласний центр.

Реклама

Таке ж завдання, за його словами, російське військово-політичне керівництво поставило окупаційним військам на Харківщині.

«На Харківщині — це терор населення, хаотичні удари інколи по військових об’єктах і збільшення своїх окупованих територій у північно-східній частині області», — зазначив експерт.

За словами Тараса Чмута, на Луганщині, яка майже вся окупована, напрямок удару росіян націлений на Лиман з перспективою виходу на велику агломерацію: Слов’янськ — Краматорськ — Дружківка.

«Часів Яр і Торецьк — так само два великі міста, знищені росіянами, які вони ще до кінця не захопили, і це невиконане завдання», — нагадав він.

Реклама

Окрім того, як зазначив експерт, росіяни рухаються до адмінкордону Донецької області.

«Стратегічне завдання — захопити Донецьку область усю», — підсумував він.

Нагадаємо, за підрахунками британського видання The Economist, Росії потрібно щонайменше 89 років, щоб повністю окупувати Україну, якщо збережуться нинішні темпи просування ворожої армії.