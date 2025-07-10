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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
767
Час на прочитання
2 хв

"ЗСУ тріщать всередині": Чмут попередив про зростання конфлікту між фронтом і Генштабом

Тарас Чмут заявив, що між низовими підрозділами ЗСУ та Генштабом зростає конфронтація через ігнорування проблем на фронті, що підриває єдність армії та довіру суспільства.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Тарас Чмут

Тарас Чмут. / © ТСН.ua

Війна оголює дедалі глибші проблеми в системі управління армією. У Збройних силах України наростає конфронтація між командуванням на місцях і Генеральним штабом.

Про це заявив керівник фонду “Повернись живим” Тарас Чмут в інтерв’ю ”Українській правді”.

“Збільшується конфронтація всередині ЗСУ між військовими низової і середньої ланки – умовно, рота, батальйон, бригада – і Генштабом”, – сказав Чмут.

Він вважає, що це не питання персоналій, зокрема щодо закликів відправити у відставку головнокомандувача Олександра Сирського. На його думку, проблема глибша — в інституційній слабкості:

“Це ширша проблема, ніж прізвища. Бо це проблема інституцій. У нас їх не було, і ми їх не починаємо створювати”.

Причина зростання напруги — численні проблеми “на низах”, які не вирішуються роками: погана комунікація, утримання непотрібних позицій, ігнорування реального стану справ на фронті:

“Три роки говорять, що треба перестати воювати приданими підрозділами – ми далі воюємо. Кажуть, не створюйте нові бригади, поки старі неукомплектовані – ми створюємо нові. Ми далі розпорошуємо людей”.

Чмут також наголосив, що командування часто реагує не на суть проблеми, а на її медійний прояв: коли командир батальйону висловлюється публічно — йому забороняють це робити, замість того, щоб почути і вирішити проблему. Це, своєю чергою, б’є по довірі в армії, мобілізації та вірі в перемогу:

“Це герой з окопу, а це якийсь генерал. Емоційно люди вірять солдату. Це призводить до сумнівів у єдності армії, і це вже впливає на суспільство”.

Крім того Тарас Чмут заявив, що Україна поступово програє війну на виснаження, а в політичного керівництва немає розуміння критичності ситуації та чіткої стратегії перемоги.

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