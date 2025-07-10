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"ВСУ трещат внутри": Чмут предупредил о росте конфликта между фронтом и Генштабом
Тарас Чмут заявил, что между низовыми подразделениями ВСУ и Генштабом растет конфронтация из-за игнорирования проблем на фронте, что подрывает единство армии и доверие общества.
Война обнажает все более глубокие проблемы в системе управления армией. В Вооруженных Силах Украины нарастает конфронтация между командованием на местах и Генеральным штабом.
Об этом заявил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "Украинской правде".
"Увеличивается конфронтация внутри ВСУ между военными низового и среднего звена – условно, рота, батальон, бригада – и Генштабом", – сказал Чмут.
Он считает, что это не вопрос персоналий, в частности, относительно призывов отправить в отставку главнокомандующего Александра Сырского. По его мнению, проблема более глубокая — в институциональной слабости:
"Это более широкая проблема, чем фамилии. Потому что это проблема институтов. У нас их не было, и мы их не начинаем создавать".
Причина роста напряжения — многочисленные проблемы на низах, которые не решаются годами: плохая коммуникация, удержание ненужных позиций, игнорирование реального положения дел на фронте:
"Три года говорят, что нужно перестать воевать придаными подразделениями – мы дальше воюем. Говорят, не создавайте новые бригады, пока старые неукомплектованы – мы создаем новые. Мы дальше распыляем людей".
Чмут также отметил, что командование часто реагирует не на суть проблемы, а на ее медийное проявление: когда командир батальона высказывается публично, ему запрещают это делать, вместо того, чтобы услышать и решить проблему. Это, в свою очередь, бьет по доверию в армии, мобилизации и вере в победу:
"Это герой из окопа, а это некий генерал. Эмоционально люди верят солдату. Это приводит к сомнению в единстве армии, и это уже влияет на общество".
Кроме того, Тарас Чмут заявил, что Украина постепенно проигрывает войну на истощение, а у политического руководства нет понимания критичности ситуации и четкой стратегии победы.